Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за последние сутки.

Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 8 октября. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противники предпринял атаку двумя усиленными батальонами. Боестолкновения произошли около населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. В ходе операции ВС РФ ликвидировали свыше сотни солдат ВСУ, а также два танка, пять боевых машин пехоты и четыре единицы автомобильного транспорта.

Игорь Конашенков рассказал о массированных ударах, которые производились по резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области. Там было уничтожено свыше 110 человек ВСУ из 14-й механизированной бригады, а также 19-го батальона теробороны. На Краснолиманском направлении армия Украины предприняла очередную попытку контрнаступления. Военные хотели форсировать реку Жеребец, однако задание они не выполнили. ВС РФ поразили свыше 30-ти украинских военнослужащих, три БМП и пять пикапов.

Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России