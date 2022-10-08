Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ

Российское министерство по обороне показало кадры стрельбы из отечественных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" по боевым подразделениям Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. В пресс-службе профильного ведомства продемонстрировали работу расчетов техники, которую выполняют специалисты из Центрального военного округа.
Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Уточняется, что корректировку огня и доразведку целей противника на СВО обеспечивают беспилотники.
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Фото и видео: Минобороны России
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