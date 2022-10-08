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Минобороны РФ показало кадры стрельбы из "Ураганов" по подразделениям ВСУ

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Боевые расчеты стреляют ракетами 220-го калибра.

Российское министерство по обороне показало кадры стрельбы из отечественных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" по боевым подразделениям Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции. В пресс-службе профильного ведомства продемонстрировали работу расчетов техники, которую выполняют специалисты из Центрального военного округа.

Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений ВСУ.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что корректировку огня и доразведку целей противника на СВО обеспечивают беспилотники. 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, стрельба, ураган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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