ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

На военном объекте восстанавливалось ракетно-артиллерийские вооружение.

Воздушно-космические силы России уничтожили украинские цеха по ремонту военной техники, расположенные в Хмельницкой области. Соответствующее заявление на регулярном брифинга с журналистами от 7 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ заметил, что на территории местного предприятия восстанавливали и модернизировали ракетно-артиллерийское вооружение.

Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки.

Фото и видео: Минобороны России