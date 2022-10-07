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ВКС России уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

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На военном объекте восстанавливалось ракетно-артиллерийские вооружение.

Воздушно-космические силы России уничтожили украинские цеха по ремонту военной техники, расположенные в Хмельницкой области. Соответствующее заявление на регулярном брифинга с журналистами от 7 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ заметил, что на территории местного предприятия восстанавливали и модернизировали ракетно-артиллерийское вооружение.

Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и четыре дрона за сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, ремонт, хмельницкая область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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