Игорь Конашенков рассказал о работе противовоздушных систем РФ на СВО.

Российская противовоздушная оборонная система за последние сутки специальной военной операции смогла ликвидировать в воздухе украинский боевой вертолет Ми-8, а также четыре беспилотных летательных аппарата противника. Об этом рассказал официальный представитель министерства по обороне от 7 октября Игорь Конашенков. Вертолет обнаружен около Дзержинска Донецкой народной республики

Уничтожено четыре БПЛА в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка (ДНР), Приютное, Энергодар Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также отечественные средства ПВО в Херсонской области сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных киевскому режиму в качестве военной помощи от коллективного Запада, а также местной "Ольха". Дополнительно ликвидировано четыре противорадарные ракеты HARM.

На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России

