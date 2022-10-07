На Краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военных

Игорь Конашенков оценил последние потери противника на СВО.

На Краснолиманском направлении российскими Вооруженными силами за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожено более 30 украинских военных. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 7 октября сообщил официальный представитель российского оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противники пытались формировать реку Жеребец.

Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что все атаки со стороны ВСУ на данном направлении удалось отразить. ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных.

Фото и видео: Минобороны России