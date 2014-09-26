ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военных

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВо по данному направлению за сутки.

Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 300 военнослужащих за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время брифинга с журналистами от 7 октября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что противник пытался атаковать ВС РФ при помощи пяти батальонных тактических групп. Военные ВСУ наступали на такие населенные пункты как Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, Терновые Поды Николаевской области.

Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны уточнили, что все атаки украинских военных и иностранных наемников в регионе были остановлены, противников вернули к исходным позициям. Также около Пятихатки была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России