Игорь Конашенков рассказал, что контрнаступление ВСУ в регионе провалилось.

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорыва на Купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российского министерства по обороне от 7 октября Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что в регионе за последние сутки проведения специальной военной операции было поражено свыше 80 человек личного состава противника.

Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на Першотравневое, Кисловку, Табаевку, Берестовое. Все атаки ВСУ отражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Кроме живой силы военные уничтожили пять танков ВСУ, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильного транспорта, немецкую самоходную артиллерийскую установку, стреляющую высокоточными боеприпасами.

Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт.

Фото и видео: Минобороны России