Новый командующий Черноморским флотом Соколов получил штандарт

Виктор Соколов перешел на место Игоря Осипова.

Новый командующий Черноморским флотом России, вице-адмирал Виктор Соколов получил штандарт из рук главнокомандующего Военно-морского флота России Николая Евменова. Соколов дал обещание коллегам и своей стране повысить боевую готовность ЧМ РФ. Также в рамках торжественной церемонии моряки зачитали президентский указ об освобождении с должности адмирала Игоря Осипова. Сам Виктор Соколов был освобожден от поста руководителя военного учебного центра ВМФ ради переназначения на должность в ЧМ РФ.

Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота. Виктор Соколов, командующий ЧМ РФ

Известно, что Виктор Соколов родился 4 апреля 1962 года в городе Бендеры, расположенного на территории Молдавской ССР. Молодой человек закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а также Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС РФ. С 1985 по 2012 года он служил на руководящих должностях Тихоокеанского флота, а до 2020 года - на Северном флоте.

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