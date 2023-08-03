Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооружённые силы Украины за последние сутки проведения специальной военной операции вновь предприняли попытки атаковать позиции российских военных в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 августа рассказал местный руководитель пресс-службы "Восточноы" группировки войск Олег Чехов. Эксперт пояснил, что действия противника не имели успеха, он понес потери в личном составе и вооружении. При помощи артиллерии гвоенными из РФ были ликвидированы два пикапа с личным составом противника, расположенные в районе населённого пункта Верхняя Терса.

Ударами бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малая Токмачка и Пятихатки. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт добавил, что на южнодонецком направлении отражены атаки ВСУ северо-восточнее Урожайного.Артиллерия также поразила опорный пункт ВСУ в Новомихайловке, пункты временной дислокации в районе Угледара. Беспилотники ликвидировали боевые бронированные машины и две группы пехоты, находящиеся в районе западнее Старомайорского. При попытке переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Старомайорскогодополнительно военнослужащие "Востока" поразили разведывательную группу.

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Фото и видео: Минобороны России