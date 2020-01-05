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ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции во время проведения контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили до 20 артиллерийских боевых расчетов противника на краснолиманском направлении. Вооруженные силы Укрваины лишились до 115 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии.

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также уничтожены два командно-наблюдательных пункта.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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