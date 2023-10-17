Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские войска за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли на запорожском направлении четыре атаки противника, ва также уничтожили до 110 человек личного состава противника, семь танков, поразили американскую гаубицу Paladin американского производства и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад украинских войск в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России