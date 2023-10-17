Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении отразили девять атак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт уточнил, что боевые задачи реализованы при помощи артиллерии и авиации. Дополнительно около Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР удалось нанести поражение живой силе и технике противника.
Суточные потери противника на данном направлении составили до 485-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-20.
Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"
Также российскими военнослужащие поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов третьей штурмовой бригады ВСУ.
В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка".
Фото и видео: Минобороны России
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