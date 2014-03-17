Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшие утки потеряли на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции до 230 военнослужащих из личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что работа выполнялась силами "Южной" группировки. Специалисты успешно отразили десять атак со стороны противника вблизи Белргоровки, Авдеевки и Старомихайловки в Донецкой народной республики. Боевая задача выполнялась при поддержке авиации и артиллерии. Дополнительно потери понесли скопления живой силы и техники ВСУ, размещенные в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Ласточкино, Марьинка и Красногоровка в ДНР.

Потери противника составили четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также противотанковая пушка "Рапира". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России