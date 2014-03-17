  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:04
191
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе

На купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции киевский режим потерял до 140 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что около населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно военнослужащие отразили три атаки противника из 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. При помощи штурмовой и армейской авиации, а также при поддержке артиллерии военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, размещенной вблизи Купянска, Петропавловки, Табаевки в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской народной республике.

Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б"

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: krab, всу, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, польша, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии