Игорь Конашенков рассказал о работе

На купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции киевский режим потерял до 140 человек личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что около населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области успешно военнослужащие отразили три атаки противника из 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. При помощи штурмовой и армейской авиации, а также при поддержке артиллерии военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, размещенной вблизи Купянска, Петропавловки, Табаевки в Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской народной республике.

Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б" Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России