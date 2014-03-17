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Российские военные освободили Новоселовское в ЛНР

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных по купянскому направлению.

Российские Вооруженные силы на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки освободили населенный пункт Новоселовское, расположенный в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант  подчеркнул, что боевая задача выполнена "Западной" группировкой сил.

Грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское в ЛНР.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно штурмовые отряды при наступлении на широком фронте на СВО улучшили свое положение по переднему краю в районах таких населенных пунктов  как Ольшана и Першотравневое, находящиеся в Харьковской области.

Украина стала полигоном, заявил сдавшийся в плен военный ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, лнр, минобороны, новоселовское, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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