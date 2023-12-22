Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 28 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что армия киевского режима лишилась до 130 человек живой силы убитыми и ранеными, а также пять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США.

"Восток" занял более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Подразделения "Юга" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России