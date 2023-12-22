Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр. Противник лишился убитыми и ранеными свыше 460 человек живой силы.

Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены два полевых склада боеприпасов, четыре автомобиля. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы "Югом" уничтожены 155-миллиметровая гаубица FH-70, 152-миллиметровая пушка 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и 105-миллиметровое орудие L-119.

Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России