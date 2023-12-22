Экипаж Ка-52М поразил технику и живую силу ВСУ

Военнослужащие ВКС РФ выполнил боевую задачу на СВО.

Российский экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М от Воздушно-космических сил страны неуправляемыми авиационными ракетами ликвидировал замаскированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находившуюся в зоне ответственности "Центральной" группировки войск "Центр". Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие уточнили, что согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели противника бойцами были успешно поражены. После того, как летчики нанесли удар по целям, вертолет выполнил противоракетный маневр, а затем выпустил тепловые ловушки. Борт вернулся на аэродром вылета.

Вышли в район цели, далее вышли на боевой курс. С кабрирования отработали нарами. ПАН (передовой авиационный наводчик) подтвердил попадание. Далее штатно вернулись на свой аэродром. штурман вертолета Денис

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Фото и видео: Минобороны России