Российское министерство по обороне сообщило об ударах по резервам Вооруженных сил Украины. Сторона противника лишилась за последние сутки свыше 200 человек личного состава по Николаево-Криворожском направлению. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 6 сентября официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что ВСу предпринял очередную попытку атаковать отдельные участки территории. Им ответили артиллерия, ракетные войска и Воздушно-космические силы РФ.
Эксперт подчеркнул, что в таких населенных пунктах как Висунска, Явкино, Березнеговатого и Червонополья поражены живая сила и военная техника, размещенная в центрах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Военные также ликвидировали три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, которые были размещены киевский режимом в районе Великое Артаково Николаевской области.
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Фото и видео: Минобороны России
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