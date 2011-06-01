Игорь Конашенков рассказал об ударах по резервам ВСУ.

Российское министерство по обороне сообщило об ударах по резервам Вооруженных сил Украины. Сторона противника лишилась за последние сутки свыше 200 человек личного состава по Николаево-Криворожском направлению. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 6 сентября официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что ВСу предпринял очередную попытку атаковать отдельные участки территории. Им ответили артиллерия, ракетные войска и Воздушно-космические силы РФ.

Эксперт подчеркнул, что в таких населенных пунктах как Висунска, Явкино, Березнеговатого и Червонополья поражены живая сила и военная техника, размещенная в центрах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. Военные также ликвидировали три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, которые были размещены киевский режимом в районе Великое Артаково Николаевской области.

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Фото и видео: Минобороны России