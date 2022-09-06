  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:28
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: "Калибр" уничтожил украинское хранилище топлива в Днепропетровской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал об ударе по военному объекту ВСУ в Карповке.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что крылатая ракета: "Калибр" уничтожила украинское хранилище топлива, расположенное в Днепропетровской области. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 6 августа поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что корабли Военно-морского флота за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали крупный объект, который снабжал горючим группировку Вооруженных сил Украины по николаево-криворожскому направлению.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: бригада ВСУ отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, всу, днепропетровская область, игорь конашенков, калибр, карповка, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии