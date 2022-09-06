Минобороны: бригада ВСУ отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о том,что войска отошли от боевых позиций.

Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы командования и принял решение покинуть огневые позиции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 6 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что Вооруженные силы России утром 24 февраля 2022 года по указу президента Владимира Путина начали специальную военную операцию на Украине. Ее целью является помощь гражданам Донбасса, а также демилитаризация и денацификация территории соседнего государства. Также РФ планирует предать всех военных преступников, которые связаны с геноцидом на Донбассе, суду.

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Фото и видео: Минобороны России