МО РФ: украинская артиллерия выпустила в течение суток 20 снарядов по Энергодару

Игорь Конашенков рассказал об обстреле ВСУ города Энергодар и ЗАЭС.

Украинская артиллерия за последние сутки выпустила три снаряда по территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 6 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что по городу Энергодару также было выпущено 20 боевых снарядов со стороны Вооруженных сил Украины.

Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса №1, второй - в район перехода между спецкорпусом №1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока №2. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По словам эксперта, огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец, находящегося в Днепропетровской области. Ответным огнем российские артиллеристы подавили деятельность ВСУ в районе. на текущий момент радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

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Фото и видео: Минобороны России