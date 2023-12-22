Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер уточнил, что военнослужащие нанесли поражение трем бригадам армии киевского режима, потери противника составили более 400 солдат живой силы убитыми и ранеными. Дополнительно удалось ликвидировать четыре полевых склада с боеприпасами.

Противник потерял три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Офицер заметил, что активные действия позволили улучшить положение по переднему краю фронта, а также поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка и Новое.

Расчёт ЗРК "Тор-М2" сбил дрон ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России