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Расчёт ЗРК "Тор-М2" сбил дрон ВСУ на Купянском направлени

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Военнослужащие рассказали о работе артиллерии на СВО.

Российский расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" от "Западной" группировки российских войск при мотострелковом соединении 1-й гвардейской танковой армии  уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что сбитые дроны применялись армией киевского режима для наведения артиллерии и корректировки огневой мощи ВСУ. Известно, что российские "Торы" сканируют небо в радиусе свыше 30 километров вокруг себя. Если в зону ответственности устройства входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", то расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить в любой момент.

ВС РФ развернули в освобожденной Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, тор-м2
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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