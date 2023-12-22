Расчёт ЗРК "Тор-М2" сбил дрон ВСУ на Купянском направлени

Военнослужащие рассказали о работе артиллерии на СВО.

Российский расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" от "Западной" группировки российских войск при мотострелковом соединении 1-й гвардейской танковой армии уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что сбитые дроны применялись армией киевского режима для наведения артиллерии и корректировки огневой мощи ВСУ. Известно, что российские "Торы" сканируют небо в радиусе свыше 30 километров вокруг себя. Если в зону ответственности устройства входит воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", то расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить в любой момент.

ВС РФ развернули в освобожденной Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы.

Фото и видео: Минобороны России