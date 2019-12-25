ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов российский пограничный пункт, расположенный в Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что речь ведется о КПП в населенном пункте Крупец. Силы противника были подавлены ответным огнем пограничной службы.
Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8 часов утра из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец.
пост Романа Старовойта
Губернатор Курской области пояснил, что в результате инцидента сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало в экстренные службы.
Псаки: У ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским мирным жителям.
Фото: Telegram / Роман Старовойт
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