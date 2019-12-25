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ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области
Сегодня, 9:34
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ВСУ обстреляли из минометов пограничный пункт в Курской области

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В Крупце никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов российский пограничный пункт, расположенный в Курской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что речь ведется о КПП в населенном пункте Крупец. Силы противника были подавлены ответным огнем пограничной службы.

Утро в приграничном Рыльском районе было неспокойным. Около 8 часов утра из минометов был обстрелян пункт пропуска в селе Крупец.

пост Романа Старовойта

Губернатор Курской области пояснил, что в результате инцидента сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало в экстренные службы.

Псаки: У ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским мирным жителям.

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Теги: всу, крупец, курская область, обстрел, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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