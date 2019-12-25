Псаки: У ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским мирным жителям

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что у ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским территориям, в ходе которых бы пострадало мирное население. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. У эксперта пресса спросила о том, привело ли бы к эскалации конфликта нанесение атак Вооруженными силами Украины по военным объектам РФ.
Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить территорию, нацелиться на мирных жителей, на больницы.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Она уточнила, что речь идет именно о военной инфраструктуре, поэтому следует учитывать этот важный контекст. Вопрос Джен Псаки отнесла к категории "гипотетических".
У Байдена осталось $250 млн долларов на военную помощь Украине.
Фото и видео: Белый дом
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