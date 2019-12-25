Псаки: У ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским мирным жителям

В Белом доме рассказали о "гипотетических" атаках ВСУ на военную инфраструктуру России.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что у ВСУ "нет намерений" наносить удары по российским территориям, в ходе которых бы пострадало мирное население. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. У эксперта пресса спросила о том, привело ли бы к эскалации конфликта нанесение атак Вооруженными силами Украины по военным объектам РФ.

Мы здесь не говорим о каких-либо намерениях Украины вторгнуться в Россию и попытаться захватить территорию, нацелиться на мирных жителей, на больницы. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она уточнила, что речь идет именно о военной инфраструктуре, поэтому следует учитывать этот важный контекст. Вопрос Джен Псаки отнесла к категории "гипотетических".

У Байдена осталось $250 млн долларов на военную помощь Украине.

Фото и видео: Белый дом