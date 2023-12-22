Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 67-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 марта сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Противник лишился свыше 460 человек живой силы убитыми и ранеными.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и барражирующими боеприпасами поражены два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей. Вадим Астафьев, глава пресс-служба "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы военнослужащими уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Краб" польского изготовления, 152-миллиметровая САУ 2С3 "Акация", 122-миллиметровая САУ "Гвоздика". Бойцы "Юга" поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

МО РФ сообщило о поражении вертолетом Ка-52 украинской ДРГ на харьковском направлении.

Фото и видео: Минобороны России