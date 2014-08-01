ВСУ атаковали платформу "Черноморнефтегаза"

В результате обстрела никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины обстреляли платформу предприятия "Черноморнефтегаз". Об этом сообщили на портале ТАСС.

Представитель из экстренных служб Крыма уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал и не погиб.

Ранее украинские боевики нанесли удары по буровым платформам предприятия 20 июня. На вышках в тот момент находились 109 человек. Трое из них получили ожоги и травмы.

Ранее на Piter.tv: Су-25 и 12 реактивных снарядов ВСУ оказались сбиты российским комплексом "Панцирь-С".

Фото: Piter.tv