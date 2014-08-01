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ВСУ атаковали платформу "Черноморнефтегаза"
Сегодня, 21:00
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ВСУ атаковали платформу "Черноморнефтегаза"

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В результате обстрела никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины обстреляли платформу предприятия  "Черноморнефтегаз". Об этом сообщили на портале ТАСС.

Представитель из экстренных служб Крыма уточнил, что  в результате обстрела никто не пострадал и не погиб. 

Ранее украинские боевики нанесли удары по буровым платформам предприятия 20 июня. На вышках в тот момент находились 109 человек. Трое из них получили  ожоги и травмы.

Ранее на Piter.tv:  Су-25 и 12 реактивных снарядов ВСУ оказались сбиты российским комплексом "Панцирь-С".

Фото:  Piter.tv

Теги: всу, черное море, черноморнефтегаз
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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