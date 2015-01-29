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 Су-25 и 12 реактивных снарядов ВСУ оказались сбиты российским комплексом "Панцирь-С"

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Российские средства ПВО ликвидировали 19 реактивных снарядов системы залпового огня.

У острова Змеиный "Панцирь-С" ВС РФ сбил  Су-25 и 12 реактивных снарядов. В результате случившегося никто не погиб. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник попытался нанести удары по острову Змеиный, но атака была отражена зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С". 

Кроме того, российские средства ПВО ликвидировали  восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: военная техника, панцирь с, сбили самолеты, спецоперация на украине, су 25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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