 Су-25 и 12 реактивных снарядов ВСУ оказались сбиты российским комплексом "Панцирь-С"

Российские средства ПВО ликвидировали 19 реактивных снарядов системы залпового огня.

У острова Змеиный "Панцирь-С" ВС РФ сбил Су-25 и 12 реактивных снарядов. В результате случившегося никто не погиб. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник попытался нанести удары по острову Змеиный, но атака была отражена зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".

Кроме того, российские средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области.

Видео: Минобороны России