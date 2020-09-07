ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%

Ханс Клюге призвал страны не отменять ограничения.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60 процентов. Такое заявление перед журналистами на пресс-конференции сделал глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Мероприятие транслировалось н странице ведомства на Facebook. Эксперт уточнил, что в середине апреля фиксировалось в среднем 1,7 млн новых случаев инфицирования. На прошлой неделе этот показатель составил порядка 685 тысяч человек.

Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц. Пандемия еще не закончилась. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Специалисты ВОЗ полагают, что в ближайшие месяцы не следует отменять ограничительные меры, так как это может сказаться на росте зараженных и увеличению числа передачи инфекции из-за возросшей мобильности среди населения. Клюге предложил при необходимости смягчения мер, введенных из-за пандемии, усилить контроль за тестированием на ковид, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации.

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Фото: WHO