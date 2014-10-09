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ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния
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ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния

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Ученые определились с термином и симптомами диагноза.

ВОЗ впервые представила определение постковидного состояния. Об этом говорится в официальном бюллетене Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 7 октября. Специалисты пояснили, что состояние пациентов также можно назвать "длительным COVID-19" или "долгосрочным COVID-19". Среди признаков - одышка, когнитивная дисфункция, утомляемость. Эти симптомы проявляются спустя три месяца после начала заболевания. Они продолжаются около двух месяцев и не объясняются альтернативными диагнозами.

Эксперт напомнили, что до сих пор определения, которые ученые и медики дают постковидному состоянию, "варьируются", поэтому это осложняет проведение исследований и разработку клинической практики. Специалисты знают о том, что симптомы проявляются у пациентов после выздоровления острой фазы ковида или даже сохраняются после первоначального заражения. Со временем они способны усиливаться или ослабевать, а также исчезать и появляться снова.

Мурашко: у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V".

Фото: Pixabay.com

Теги: воз, постковидный синдром, ученые
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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