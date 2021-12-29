ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он оценил результаты работы сформированной Научно-консультативной группы по новым патогенам SAGO.
В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели.
Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ
Эксперт уточнил, что специальная группа работает над вопросом происхождения SARS-CoV-2, а также над системой определения возникновения новых патогенов. В состав группы вошли 27 человек из разных стран. В том числе в список попали ученые из РФ, ФРГ, Китая, Индии и Великобритании.
ВОЗ призывает Восточную Европу сохранить антиковидные меры.
Фото и видео: Вконтакте / Всемирная организация здравоохранения
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