ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

Специальная группа даст ответ по вопросу в ближайшее время.

Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он оценил результаты работы сформированной Научно-консультативной группы по новым патогенам SAGO.

В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Эксперт уточнил, что специальная группа работает над вопросом происхождения SARS-CoV-2, а также над системой определения возникновения новых патогенов. В состав группы вошли 27 человек из разных стран. В том числе в список попали ученые из РФ, ФРГ, Китая, Индии и Великобритании.

ВОЗ призывает Восточную Европу сохранить антиковидные меры.

Фото и видео: Вконтакте / Всемирная организация здравоохранения

