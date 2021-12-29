ВОЗ призывает Восточную Европу сохранить антиковидные меры

Ханс Клюге перечислил эффективные меры борьбы с ковидом.

Всемирная организация по здравоохранению призывает восточный регион Европы сохранить антиковидные меры. Об этом на официальном брифинге с журналистами сообщил глава регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге.

В тревожной ситуации, когда мы столкнулись с мощной волной "омикрона" на фоне широкой циркуляции варианта "дельта", не время отменять меры, которые доказали свою эффективность в плане снижения распространения COVID-19. Ханс Клюге, представитель ВОЗ

Эксперт уточнил, что к доказанным действенным мерам борьбы с распространением ковида международные эксперты относят избегание закрытых, тесных и непроветриваемых пространств и скопления людей, ношение медицинской маски и других средств индивидуальной защиты, улучшение вентиляции помещений, использование экспресс-тестирование на наличие инфекции ради раннего выявления заражения. ВОЗ призывает правительства обеспечивать научно обоснованных методов лечения.

В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V".

Фото и видео: Вконтакте / Всемирная организация здравоохранения

