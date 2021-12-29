В ВОЗ рассказали о процессе регистрации "Спутника V"

Мелита Вуйнович считает хорошей работу над данным вопросом.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о процессе регистрации российского препарата "Спутник V", необходимого для профилактики заражения коронавирусом. Информацией с журналистами во время брифинга поделилась официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По мнению чиновницы, процесс движется хорошо по дорожной карте.

Это договоренности между РФПИ о предоставлении документов и те шаги, которые делает ВОЗ. Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока все идет хорошо. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Эксперт уточнила, что обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата презентован российской стороной еще 17 декабря 2021 года. Сейчас этот вопрос также находится на рассмотрении по организации проверок всех производственных площадок. Специалисты планируют провести проверки на местах изготовления вакцин. Вуйнович назвала такие мероприятия "нормальной практикой".

Начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании "Генериум".

Фото и видео: Вконтакте / Всемирная организация здравоохранения