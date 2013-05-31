ВОЗ: смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных

Самира Асма объяснила расхождение по статистике и реальными случаями.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала помощник гендиректора ВОЗ по вопросам аналитики и данных Самира Асма. По сведениям специалиста, за все время пандемии от коронавируса могло погибнуть от 6 до 8 млн человек.

Пандемия сейчас развивается. Я думаю, что уверенно заявлять, но с оговорками, что насчитывается порядка 6-8 миллионов смертей (от COVID-19) Самира Асма, представитель ВОЗ

Напомним, что с 30 января по 31 декабря ВОЗ официально зарегистрировала 1 813 188 скончавшихся от инфекции. По предварительной статистике за 2020 год число жертв коронавируса может быть порядка 3 млн человек, так как многие случаи не учитывались в статистике или напрямую являлись следствием из-за заражения пациента.

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%.

Фото: WHO