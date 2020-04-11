ВОЗ рекомендует Белоруссии запретить массовые мероприятия

Об этом рассказал глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление по итогам работы миссии в Белоруссии. Глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О"Коннор отметил, что организация рекомендует республике усилить меры физического дистанцирования в связи с ситуацией по распространению коронавируса в стране.

Это возможно при условии сохрарения системы тестирования, сдерживания контактов и изоляции выявленных случаев. В качестве одной из мер рекомендовано запретить массовые мероприятия, сообщил ТАСС.

Отметим, что накануне представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев на пресс-конференции порекомендовал "держать дистанцию" в два метра с теми людьми, у которых есть респираторные проявления, а также следить за собственной гигиеной рук и лица.

Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус. Глава ведомства подверг критике российские тесты, которые РФ поставила в Белоруссию в качестве помощи. Во-первых, сказал Макей, их слишком мало, во-вторых, их качество оставляет желать лучшего.

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