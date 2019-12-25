Белоруссии эти тесты и не нужны, оказывается.

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Глава ведомства подверг критике российские тесты, которые РФ поставила в Белоруссию в качестве помощи. Во-первых, сказал Макей, их слишком мало, во-вторых, их качество оставляет желать лучшего.

Министр отметил, что сейчас между странами идут переговоры с российскими компаниями о покупке 30 тысяч тестов. Однако в данный момент из поставили на паузу.

По словам Макея, Белоруссии эти тесты и не нужны, так как страна сама производит их в достаточном количестве.

А еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран, - сказал министр иностранных дел республики.

Ранее в Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом.