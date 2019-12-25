Ханс Клюге призвал страны наращивать производственные мощности по выпуску препаратов для профилактики ковида.

ВОЗ призвала страны активно делиться вакцинами друг с другом. Глава европейского бюро Всемирной организации по здравоохранению Ханс Клюге заметил, что государства должны занять активную позицию по вопросу обмена препаратами для профилактики инфекции и распространению вакцин. Специалист презентовал итоговый доклад комиссии по вопросам устойчивого развития и здоровья.

Чтобы выйти из острой фазы, нам необходимо наращивать масштабы вакцинации - все страны сейчас работают над снижением скептицизма по отношению к вакцинации. Ханс Клюге, глава европейского отделения ВОЗ

Эксперт призвал расширять географию производственных мощностей. При этом следует учитывать местные возможности и экспертный опыт в изготовлении препаратов. До появления нового трансмиссивного и опасного варианта коронавируса консультационная группа специалистов упоминала о достижении 80% вакцинированного населения в Европе.

В ВОЗ ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины.

Фото: WHO

