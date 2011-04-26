В ВОЗ ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины

Олег Бенеш рассказал о том, что изучение российского препарата еще не проводилось.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины. Такое заявление сделал в рамках презентации итогового доклада управления по иммунизации европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. По словам специалиста, международная организация займется оценкой препарата для профилактики ковида только после того, как РФ представит все необходимые документы.

ВОЗ сотрудничет с представителями РФ для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V". Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур. Олег Бенеш, представитель ВОЗ

Эксперт пояснил, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с российскими представителями по данному вопросу.

Матвиенко уверена, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в ЕС.

Фото: Piter.tv