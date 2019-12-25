Матвиенко уверена, что вакцину "Спутник V" зарегистрируют в ЕС

Председатель СФ РФ рассказала о работе над признанием сертификатов вакцинации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что отечественную вакцину "Спутник V" зарегистрируют в Евросоюзе и ВОЗ. Такое заявление российский парламентарий сделала во время выступления перед журналистами в рамках Пятой Всемирной конференции спикеров законодательных органов. Мероприятие проводится с 6 по 8 сентября в Вене.

Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки. Валентина Матвиенко, спикер СФ России

По мнению сенатора, Москва продолжит работу над взаимным признанием ковид-сертфикатов по коронавирусу, в том числе со странами Европы.

Матвиенко: ни о какой насильственной вакцинации речи быть не может.

Фото: YouTube / Совет Федерации