Сейчас медики сдерживают эпидемию.

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Тедрос Адханом Гебрейесус через свой аккаунт в Twitter. Специалист подчеркнул, что обществу не следует исключать такого варианта развития событий.

Он добавил, что сейчас использование слова "пандемический" противоречит фактам. Однако ситуация в Китае и мире должна внушать страх. Следует сосредоточиться на сдерживании эпидемии. На данный момент универсального подхода к борьбе против коронавируса не существует. Каждое государство должно самостоятельно оцениваться риск распространения инфекции.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность алкоголя против коронавируса.

Видео: YouTube/South China Morning Post