Врачи рассказали о самом эффективном методе не заразиться.

В ВОЗ оценили эффективность алкоголя против коронавируса. Медики считают, что употребление алкоголя никак не снизит шансы на заражение. Об этом "РИА Новостям" рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Эффективной мерой для предостращени инфекции является тщательная гигиена. Наибольшую опасность COVID-2019 представляет для пожилых людей. Он также негативно сказывается на пациентах, имеющих проблемы с сердцем или диабет. Однако заразиться коронавирусом может кто угодно.

Ранее Piter.tv писал о том, что лекарства от Эболы и ВИЧ применили для борьбы с коронавирусом.

Видео: YouTube/CBC News The National