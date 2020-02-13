ВОЗ тестирует три препарата.

Лекарства от Эболы и ВИЧ применили для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Мари Поль Кини "РИА Новостям". Эксперт добавила, что тестируется комбинация ритонавира и лопинавира. Она "была бы замечательной, если бы сработала, потому что это формула для лечения ВИЧ". По мнению Кини, будущее лекарство будет доступно для пациентов. Однако результаты его эффективности еще неизвестны. Для этого медикам потребуется еще несколько недель.

Также врачи изучают эффективность препарата ремдезвир. Это разработка компании Gilead Sciences. Она хорошо себя показала в борьбе против лихорадки Эбола. Однако это заболевание сильно отличается от коронавируса.

Ранее Piter.tv писал о том, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через 3-4 месяца.

