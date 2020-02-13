Сейчас готовятся 4 разных вакцины.

Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через 3-4 месяца. В разработке у международной группы сейчас находятся четыре вакцины. К этому времени будут готовы уже два образца. Об этом заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан. Эксперты обсуждают, какую из вакцин следует тестировать в приоритетном порядке. В общественном доступе при успешных испытаниях она появится через 12-18 месяцев.

Напомним, что ранее ВОЗ установил новое обозначение инфекции, пришедшей из Китая. На Женевской конференции ей дали название COVID-19. Мероприятие проводилось с 11 по 12 февраля. На нем присутствовало около 400 специалистов из разных государств. Участники обсуждали способы выявления вируса, выявляли пробелы в знаниях о нем, а также координировали усилия по разработке лекарства. В конференции участвовали представители Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи.