Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи

При этом в России выпускают по 900 тысяч штук масок в сутки.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Россия намерена отправить в КНР 2 млн медицинских аоск в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом Минпромторг отметил, что в настоящее время в России выпускают по 900 тысяч штук масок в сутки. Отмечается, что такое количество полностью перекрывает потребность.

"Эту цифру можем поднять до миллиона", — заявили в Минпромторга РФ.

Напоним, что учёные заявили, что с коронавирусом нового типа 2019-nCoV может справится вакцина против малярии. Как оказалось, препарат хлорохин обладает высокой способностью к ингибированию уханьского вируса.

Во время исследований препарат продемонстрировал высокую степень противодействия коронавирусу.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае нашли промежуточного "хозяина" коронавируса.