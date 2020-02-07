Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Россия намерена отправить в КНР 2 млн медицинских аоск в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
При этом Минпромторг отметил, что в настоящее время в России выпускают по 900 тысяч штук масок в сутки. Отмечается, что такое количество полностью перекрывает потребность.
"Эту цифру можем поднять до миллиона",
— заявили в Минпромторга РФ.
Напоним, что учёные заявили, что с коронавирусом нового типа 2019-nCoV может справится вакцина против малярии. Как оказалось, препарат хлорохин обладает высокой способностью к ингибированию уханьского вируса.
Во время исследований препарат продемонстрировал высокую степень противодействия коронавирусу.
Ранее мы сообщали о том, что в Китае нашли промежуточного "хозяина" коронавируса.
Обсуждение ( 0 )