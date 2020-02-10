Зараженным лучше не принимать спиртное во время болезни.

Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус. Спиртное не стоит употреблять в качестве меры профилактики. Главный внештатный нарколог страны объяснил, что никакого положительного влияния нет. Евгений Брюн добавил, что это "миф на грани преступной мысли". Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на выступление эксперта в программе Поздняков" на телеканале НТВ.

Многие используют алкоголь, чтобы не заразиться инфекциями, гриппом или простудой. На самом же деле это лишь вызывает дополнительную нагрузку на сердце. В свою очередь это может грозить пациенту остановкой сердца. По этой же причине больному не следует посещать баню.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы регионы, лидирующие по употреблению водки в России.

