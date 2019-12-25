Вирус вырвался за пределы КНР еще до начала карантина.

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли. Об этом заявил советник организации, эпидемиолог Айра Лонджини. Об этом он рассказал изданию Bloomberg.

Эксперт отслеживал динамику распространения инфекции в Китае. По мнению Лонджини, COVID-19 вышел за пределы страны еще до ввода карантина в стране. Эта мера лишь замедлила его распространение. В среднем каждый заболевший может передать инфекцию еще 2-3 людям.

На скорость распространения также влияет отсутствие экспресс-тестов.

Ранее Piter.tv писал о том, что вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через 3-4 месяца.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

