Большинство стран Европы сейчас находятся на начальном этапе эпидемии коронавирусной инфекции.

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Специалист пояснил, что многие страны сейчас находятся на начальной стадии эпидемии. В ближайшее время количество погибших от инфекции будет только расти. Однако в Италии вспышка коронавируса развивалась дольше, чем в остальной Европе. Поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. Пока что эксперты не могут предсказать, когда в стране наступит пик заражений. Язаревич рассказал, что многие скончавшиеся в Италии заразились вирусом еще около трех недель назад.

Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их прокомментировал специалист

По мнению иностранца, в ряде северных регионов Италии ВОЗ не может проследить четкие эпидемиологические связи.

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