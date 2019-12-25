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ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
Сегодня, 9:21
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lesjasap

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

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Большинство стран Европы сейчас находятся на начальном этапе эпидемии коронавирусной инфекции.

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Специалист пояснил, что многие страны сейчас находятся на начальной стадии эпидемии. В ближайшее время количество погибших от инфекции будет только расти. Однако в Италии вспышка коронавируса развивалась дольше, чем в остальной Европе. Поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут.  Пока что эксперты не могут предсказать, когда в стране наступит пик заражений. Язаревич рассказал, что многие скончавшиеся в Италии заразились вирусом еще около трех недель назад.

Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их

прокомментировал специалист

По мнению иностранца, в ряде северных регионов Италии ВОЗ не может проследить четкие эпидемиологические связи.

Ранее правительство России подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса.

Видео: YouTube/
 

Теги: воз, коронавирус, смертность
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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