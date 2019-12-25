Российские чиновники поддержат местный бизнес, регионы, госкомпании и население.

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса. Он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей. Чиновники поддержат местный бизнес, регионы, госкомпании и население. Об этом рассказали журналисты из "Ведомостей" со ссылкой на чиновников.

Документ с планом поддержки российской экономики предусматривает компенсацию доходов людей, которым пришлось временно находиться на карантине. Выплаты произойдут за счет работодателей и больничных листов. Изолированным людям наладят выдачу выплаты и необходимых документов дистанционным способом. Чтобы не допустить рост безработицы, чиновники проведут мониторинг положения на рынке труда. Безработным предоставят средства из федерального бюджета. Также средства будут выделены на изготовление специальных тест-систем, благодаря которым можно выявить коронавирус.

В тексте документа отмечается, что туристическая отрасль экономики, включая авиабизнес получат налоговые каникулы. Малым и средним предприятиям предоставят квартальную отсрочку для выплаты налогов. Госкомпаниям отсрочку дадут на полгода для выплаты дивидендов. Регионы получат бюджетные кредиты. Условием для этого станет выполнение местного плана по развитию экономики. В последний раз подобные кредиты предоставлялись правительством в 2017 году.

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