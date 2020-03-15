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ВОЗ: от наличных можно подхватить коронавирус

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Эксперты советуют при возможности использовать бесконтактные платежи.

Коронавирусом можно заразиться при контакте с наличными деньгами и банковскими картами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, вирусы могут остаться активными на бумаге — до четырех дней, а на пластике — до девяти дней. Эксперты  советуют при возможности использовать бесконтактные платежи и не пользоваться наличными с картами. 

Чтобы избежать заражения, рекомендуется тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать лицо после контакта с наличкой и протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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