ВОЗ: от наличных можно подхватить коронавирус

Эксперты советуют при возможности использовать бесконтактные платежи.

Коронавирусом можно заразиться при контакте с наличными деньгами и банковскими картами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, вирусы могут остаться активными на бумаге — до четырех дней, а на пластике — до девяти дней. Эксперты советуют при возможности использовать бесконтактные платежи и не пользоваться наличными с картами.

Чтобы избежать заражения, рекомендуется тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать лицо после контакта с наличкой и протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.